Игрок "Вероны" вышел из комы

Футболист молодежного состава "Вероны" Андреа Грезеле, который был доставлен в реанимацию после удара током, вышел из комы.

Футболист молодежного состава "Вероны" Андреа Грезеле, который был доставлен в реанимацию после удара током, вышел из комы.

Как сообщает Report со ссылкой на Sky Sport, сейчас Грезеле в сознании. Он узнает людей и общается с ними, но пока будет находиться под наблюдением врачей в больнице.

Напомним, 19-летний игрок, находясь в компании друзей, взобрался на поезд и коснулся рукой линии электропередачи. Грезеле ударило током, в результате чего он упал с четырехметровой высоты. Врачи диагностировали перелом позвонков и отек головного мозга. Инцидент произошел в субботу, 6 февраля. После этого игрок был введен в состояние комы, его также прооперировали.