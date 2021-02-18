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Игрок "Вероны" вышел из комы

Игрок "Вероны" вышел из комы Футболист молодежного состава "Вероны" Андреа Грезеле, который был доставлен в реанимацию после удара током, вышел из комы.
Футбол
18 февраля 2021 г. 19:21
Игрок Вероны вышел из комы

Футболист молодежного состава "Вероны" Андреа Грезеле, который был доставлен в реанимацию после удара током, вышел из комы.

Как сообщает Report со ссылкой на Sky Sport, сейчас Грезеле в сознании. Он узнает людей и общается с ними, но пока будет находиться под наблюдением врачей в больнице.

Напомним, 19-летний игрок, находясь в компании друзей, взобрался на поезд и коснулся рукой линии электропередачи. Грезеле ударило током, в результате чего он упал с четырехметровой высоты. Врачи диагностировали перелом позвонков и отек головного мозга. Инцидент произошел в субботу, 6 февраля. После этого игрок был введен в состояние комы, его также прооперировали.

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Версия на азербайджанском языке Cərəyan vuran futbolçu komadan ayıldı

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