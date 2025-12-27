Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    IFFHS представила рейтинг лучших главных тренеров 2025 года

    Футбол
    • 27 декабря, 2025
    • 10:38
    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила рейтинг лучших главных тренеров 2025 года.

    Как сообщает Report, первое место занял главный тренер ПСЖ (Франция) Луис Энрике, набравший 222 балла.

    Второе место занял наставник "Челси" (Англия) Энцо Мареска (60 баллов), третье - тренер "Барселоны" (Испания) Ханси Флик (57 баллов).

    В пятерку лучших также вошли Венсан Компани ("Бавария", Германия) - 42 балла, и Микель Артета ("Арсенал", Англия) - 24 балла.

