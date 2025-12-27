IFFHS представила рейтинг лучших главных тренеров 2025 года
Футбол
- 27 декабря, 2025
- 10:38
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила рейтинг лучших главных тренеров 2025 года.
Как сообщает Report, первое место занял главный тренер ПСЖ (Франция) Луис Энрике, набравший 222 балла.
Второе место занял наставник "Челси" (Англия) Энцо Мареска (60 баллов), третье - тренер "Барселоны" (Испания) Ханси Флик (57 баллов).
В пятерку лучших также вошли Венсан Компани ("Бавария", Германия) - 42 балла, и Микель Артета ("Арсенал", Англия) - 24 балла.
Последние новости
10:57
В Баку грузовик насмерть сбил подросткаПроисшествия
10:51
AzerGold раскрыл объем продаж за годПромышленность
10:38
IFFHS представила рейтинг лучших главных тренеров 2025 годаФутбол
10:30
В НИПИ "Азербярпа" назначен новый директорKультурная политика
10:28
В результате ночных атак на Киев пострадали 5 человекДругие страны
10:23
Фото
В высокогорных районах Ордубада высота снежного покрова достигла 25 смЭкология
10:14
Фото
В Астане отметили День солидарности азербайджанцев мираВнешняя политика
10:01
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.12.2025)Финансы
09:49