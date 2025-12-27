IFFHS klublar üzrə ilin ən yaxşı baş məşqçisinin adını açıqlayıb
Futbol
- 27 dekabr, 2025
- 09:53
Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikası Federasiyası (IFFHS) klublar üzrə ilin ən yaxşı baş məşqçisinin adını açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, siyahıda birinci yeri PSJ-nin (Fransa) baş məşqçisi Luis Enrike (222 xal) tutub.
"Çelsi"nin (İngiltərə) baş məşqçisi Entso Mareska (60 xal) ikinci, "Barselona"nı (İspaniya) çalışdıran Hans-Diter Flik isə (57 xal) üçüncü yerdə qərarlaşıb.
İlk "5-lik"də həmçinin "Bavariya"dan (Almaniya) Vensan Kompani (42 xal) və "Arsenal"dan Mikel Arteta (24 xal) yer alıblar.
