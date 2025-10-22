Холанд повторил рекорд Роналду
Футбол
- 22 октября, 2025
- 01:39
Игрок английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд забил в двенадцати подряд матчах за клуб и сборную Норвегии, повторив достижение португальца Роналду.
Как передает Report, такое достижение покорилось норвежцу в гостевом матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против испанского "Вильярреала".
За указанный отрезок он забил 22 мяча.
Отметим, что "МанСити" обыграл "подводников" со счетом 2:0. Холанд отличился на 17-й минуте, второй гол на 40-й минуте забил Бернарду Силва.
