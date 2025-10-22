Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Холанд повторил рекорд Роналду

    Футбол
    • 22 октября, 2025
    • 01:39
    Холанд повторил рекорд Роналду

    Игрок английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд забил в двенадцати подряд матчах за клуб и сборную Норвегии, повторив достижение португальца Роналду.

    Как передает Report, такое достижение покорилось норвежцу в гостевом матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против испанского "Вильярреала".

    За указанный отрезок он забил 22 мяча.

    Отметим, что "МанСити" обыграл "подводников" со счетом 2:0. Холанд отличился на 17-й минуте, второй гол на 40-й минуте забил Бернарду Силва.

    Эрлинг Холанд Лига Чемпионов футбол
    Erlinq Holann Çempionlar Liqasında vurduğu qolla Ronaldunun rekorduna şərik olub

    Последние новости

    01:39

    Холанд повторил рекорд Роналду

    Футбол
    01:20

    Трамп заявил, что определится с решением о встрече с Путиным в течение двух дней

    Другие страны
    00:56

    Лига чемпионов УЕФА: ПСЖ разгромил "Байер", забив семь голов

    Футбол
    00:18

    ЕК не намерена отрезать поставки российского газа Сербии

    Другие страны
    00:00

    Минуло 5 лет с даты установления полного контроля над азербайджано-иранской границей

    Внутренняя политика
    23:46

    СМИ: "Коалиция желающих" на днях обсудит план урегулирования в Украине

    Другие страны
    23:24

    СМИ: Рютте едет в Вашингтон на фоне отказа Трампа от встречи с Путиным

    Другие страны
    23:04

    ХАМАС передало Красному кресту тела еще двух израильских заложников

    Другие страны
    22:58

    В Билясуваре 45-летний мужчина получил ножевые ранения

    Происшествия
    Лента новостей