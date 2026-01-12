Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Амирбеков: Зеленая энергетика открывает новые возможности для Азербайджана и Нидерландов

    Внешняя политика
    • 12 января, 2026
    • 09:43
    Переход Азербайджана к зеленой энергетике открывает дополнительные возможности для расширения двустороннего экономического сотрудничества с Нидерландами.

    Как сообщает Report, об этом специальный представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков сказал на встрече с экспертами в Гааге.

    "Это одна из областей (зеленая энергетика - ред.), в которой, по нашему мнению, можно расширить двустороннее экономическое взаимодействие между Нидерландами и Азербайджаном. Потому что Нидерланды являются одним из лидеров в этой области, обладая передовыми технологиями и ноу-хау, и мы - страна, которая сейчас расширяет свое партнерство в этой сфере", - сказал Амирбеков, слова которого приводит JASON Institute for Peace and Security Studies.

    В ходе беседы с экспертами спецпредставитель президента также затронул внешнеполитические приоритеты официального Баку, особо подчеркнув важность союза Азербайджана с регионом Центральной Азии:

    "Центральная Азия - это регион, который привлекает большой интерес многих крупных игроков из-за обилия природных ресурсов и критически важного стратегического геоэкономического положения. Но если посмотреть с западной точки зрения, Азербайджан - это естественные ворота в Центральную Азию из Европы".

    Амирбеков также напомнил об усилении Азербайджаном взаимодействия со странами Центральной Азии, в итоге формат "С5" был преобразован в "C6". По его мнению, эта новая реальность "позволит переосмыслить Каспийское море не как разделительную линию, а как объединяющий элемент региона".

    Elçin Əmirbəyov: "Yaşıl enerji" Azərbaycan və Niderland üçün yeni imkanlar açır

