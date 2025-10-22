Лига чемпионов УЕФА: ПСЖ разгромил "Байер", забив семь голов
Футбол
- 22 октября, 2025
- 00:56
В Лиге чемпионов УЕФА прошли первые игры 3-го тура общего этапа.
Как сообщает Report, игровой вечер оказался результативным.
Французский ПСЖ на выезде разгромил леверкузенский "Байер 04" со счетом 7:2, испанская "Барселона" дома обыграла греческий "Олимпиакос", забив шесть мячей.
Лига чемпионов УЕФА
Общий этап
III тур
"Барселона" (Испания) - "Олимпиакос" (Греция) - 6:1
"Кайрат" (Казахстан) - "Пафос" (Кипр) - 0:0
"Арсенал" (Англия) - "Атлетико" (Испания) - 4:0
"Байер 04" (Германия) - ПСЖ (Франция) - 2:7
"Вильярреал" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия) - 0:2
ПСВ (Нидерланды) - "Наполи" (Италия) - 6:2
"Копенгаген" (Дания) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 2:4
"Юнион" (Бельгия) - "Интер" (Италия) - 0:4
"Ньюкасл" (Англия) - "Бенфика" (Португалия) - 3:0.
