    Лига чемпионов УЕФА: ПСЖ разгромил "Байер", забив семь голов

    Футбол
    • 22 октября, 2025
    • 00:56
    В Лиге чемпионов УЕФА прошли первые игры 3-го тура общего этапа.

    Как сообщает Report, игровой вечер оказался результативным.

    Французский ПСЖ на выезде разгромил леверкузенский "Байер 04" со счетом 7:2, испанская "Барселона" дома обыграла греческий "Олимпиакос", забив шесть мячей.

    Лига чемпионов УЕФА

    Общий этап

    III тур

    "Барселона" (Испания) - "Олимпиакос" (Греция) - 6:1

    "Кайрат" (Казахстан) - "Пафос" (Кипр) - 0:0

    "Арсенал" (Англия) - "Атлетико" (Испания) - 4:0

    "Байер 04" (Германия) - ПСЖ (Франция) - 2:7

    "Вильярреал" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия) - 0:2

    ПСВ (Нидерланды) - "Наполи" (Италия) - 6:2

    "Копенгаген" (Дания) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 2:4

    "Юнион" (Бельгия) - "Интер" (Италия) - 0:4

    "Ньюкасл" (Англия) - "Бенфика" (Португалия) - 3:0.

