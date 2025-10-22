Лига чемпионов УЕФА: ПСЖ разгромил "Байер", забив семь голов Футбол

ЕК не намерена отрезать поставки российского газа Сербии Другие страны

Минуло 5 лет с даты установления полного контроля над азербайджано-иранской границей Внутренняя политика

СМИ: "Коалиция желающих" на днях обсудит план урегулирования в Украине Другие страны

СМИ: Рютте едет в Вашингтон на фоне отказа Трампа от встречи с Путиным Другие страны

ХАМАС передало Красному кресту тела еще двух израильских заложников Другие страны

В Билясуваре 45-летний мужчина получил ножевые ранения Происшествия

СМИ: Рубио в конце недели планирует посетить Израиль Другие страны