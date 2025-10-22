Çempionlar Liqası: "Barselona" və PSJ qələbə qazanıb, "Qarabağ"ın rəqibi isə uduzub

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    Futbol
    • 22 oktyabr, 2025
    • 00:54
    UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsində III tura start verilib.

    "Report" xəbər verir ki, turun ilk oyun günündə 9 qarşılaşma baş tutub.

    "Arsenal" evdə "Atletiko"nu, "Barselona" isə "Olimpiakos"u qəbul edib. "Qarabağ"ın rəqiblərindən "Napoli" səfərdə PSV-nin qonağı olub.

    PSJ Almaniyada "Bayer 04"lə, "Mançester Siti" isə İspaniyada "Vilyarreal"la üz-üzə gəlib.

    UEFA Çempionlar Liqası

    Liqa mərhələsi

    III tur

    "Barselona" (İspaniya) - "Olimpiakos" (Yunanıstan) 6:1

    "Kayrat" (Qazaxıstan) - "Pafos" (Kipr) - 0:0

    "Arsenal" (İngiltərə) - "Atletiko" (İspaniya) 4:0

    "Bayer 04" (Almaniya) - PSJ (Fransa) 2:7

    "Vilyarreal" (İspaniya) - "Mançester Siti" (İngiltərə) 0:2

    PSV (Niderland) - "Napoli" (İtaliya) 6:2

    "Kopenhagen" (Danimarka) - "Borussiya" (Dortmund, Almaniya) 2:4

    "Yunion" (Belçika) - "İnter" (İtaliya) 0:4

    "Nyukasl" (İngiltərə) - "Benfika" (Portuqaliya) 3:0

