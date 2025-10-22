Çempionlar Liqası: "Barselona" və PSJ qələbə qazanıb, "Qarabağ"ın rəqibi isə uduzub
- 22 oktyabr, 2025
- 00:54
UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsində III tura start verilib.
"Report" xəbər verir ki, turun ilk oyun günündə 9 qarşılaşma baş tutub.
"Arsenal" evdə "Atletiko"nu, "Barselona" isə "Olimpiakos"u qəbul edib. "Qarabağ"ın rəqiblərindən "Napoli" səfərdə PSV-nin qonağı olub.
PSJ Almaniyada "Bayer 04"lə, "Mançester Siti" isə İspaniyada "Vilyarreal"la üz-üzə gəlib.
UEFA Çempionlar Liqası
Liqa mərhələsi
III tur
"Barselona" (İspaniya) - "Olimpiakos" (Yunanıstan) 6:1
"Kayrat" (Qazaxıstan) - "Pafos" (Kipr) - 0:0
"Arsenal" (İngiltərə) - "Atletiko" (İspaniya) 4:0
"Bayer 04" (Almaniya) - PSJ (Fransa) 2:7
"Vilyarreal" (İspaniya) - "Mançester Siti" (İngiltərə) 0:2
PSV (Niderland) - "Napoli" (İtaliya) 6:2
"Kopenhagen" (Danimarka) - "Borussiya" (Dortmund, Almaniya) 2:4
"Yunion" (Belçika) - "İnter" (İtaliya) 0:4
"Nyukasl" (İngiltərə) - "Benfika" (Portuqaliya) 3:0