    Назначен новый заместитель председателя Госагентства занятости

    Внутренняя политика
    • 12 января, 2026
    • 10:08
    Назначен новый заместитель председателя Госагентства занятости

    Эшгин Байрамов назначен заместителем председателя Государственного агентства занятости.

    Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев.

    Отметим, что Э.Байрамов в 2011-2025 годах работал заведующим отделом, проректором и преподавателем в Бакинском университете бизнеса. С февраля 2025 года до нынешнего назначения занимал должность руководителя Департамента международных связей и проектов Государственного агентства занятости.

    Напомним, что на прошлой неделе Хасил Аббасов был назначен на должность председателя агентства.

    Dövlət Məşğulluq Agentliyinə yeni sədr müavini təyin edilib

