Назначен новый заместитель председателя Госагентства занятости
Внутренняя политика
- 12 января, 2026
- 10:08
Эшгин Байрамов назначен заместителем председателя Государственного агентства занятости.
Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев.
Отметим, что Э.Байрамов в 2011-2025 годах работал заведующим отделом, проректором и преподавателем в Бакинском университете бизнеса. С февраля 2025 года до нынешнего назначения занимал должность руководителя Департамента международных связей и проектов Государственного агентства занятости.
Напомним, что на прошлой неделе Хасил Аббасов был назначен на должность председателя агентства.
