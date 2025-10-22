İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    Erlinq Holann Çempionlar Liqasında vurduğu qolla Ronaldunun rekorduna şərik olub

    Futbol
    • 22 oktyabr, 2025
    • 00:07
    Erlinq Holann Çempionlar Liqasında vurduğu qolla Ronaldunun rekorduna şərik olub

    İngiltərənin "Mançester Siti" klubunun hücumçusu Erlinq Holann UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində "Vilyarreal"a (İspaniya) vurduğu qolla yeni göstəriciyə imza atıb.

    "Report" xəbər verir ki, norveçli forvard həm klub və həm də millidə ardıcıl 12 matçda minimum bir qol vurmaqla Portuqaliya yığmasının üzvü Kriştianu Ronaldunun rekorduna şərik olub.

    Qeyd edək ki, hazırda davam edən "Vilyareal" - "Mançester Siti" matçında "şəhərlilər" 2:0 hesabı ilə öndədirlər. Oyunda qolları Erlinq Holann (17) və Bernardu Silva (40) vurublar.

    Futbol UEFA Çempionlar Liqası Erlinq Holann Kriştianu Ronaldu

    Son xəbərlər

    00:15

    KİV: Rubio bu həftəsonu İsrailə səfər etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    00:07

    Erlinq Holann Çempionlar Liqasında vurduğu qolla Ronaldunun rekorduna şərik olub

    Futbol
    00:00

    Azərbaycan-İran dövlət sərhədinin tam nəzarətə götürülməsindən beş il ötür

    Daxili siyasət
    23:48

    KİV: Rütte Trampın Putinlə görüşdən imtina etməsi fonunda Vaşinqtona gedir

    Digər ölkələr
    23:35

    HƏMAS daha iki israilli girovun meyitinin qalıqlarını Qırmızı Xaç Cəmiyyətinə təhvil verib

    Digər ölkələr
    23:35
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Muş və Alaşkert ermənilərinin yerləşdirildiyi oğuz yurdu

    Daxili siyasət
    23:30

    Almaniya Bundesliqasında yeni rekord qeydə alınıb

    Futbol
    23:24

    Vens: Qəzzadan İsrail girovlarının cəsədlərinin qaytarılması vaxt aparacaq

    Digər ölkələr
    23:13

    Müharibə başlayandan bəri Avropa İttifaqı Ukraynaya 178 milyard avro ayırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti