Запущен пассажирский поезд по маршруту Гянджа-Габала-Гянджа

С сегодняшнего дня ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) впервые запустило регулярное пассажирское сообщение по маршруту Гянджа-Габала-Гянджа.

Как сообщает Report, это второй внутрирегиональный маршрут АЖД после линии Гянджа-Мингячевир-Гянджа и направлен на повышение транспортной доступности регионов, а также развитие межрегиональных связей и мобильности населения.

Пассажиров обслуживают современные электропоезда сидячего типа. Поезда ежедневно отправляются с железнодорожного вокзала Гянджи в направлении Габалы в 10:10, а в обратном направлении - из Габалы в Гянджу в 18:00. Время в пути составляет 1 час 50 минут.

Общая протяженность маршрута 139 км. Поезда также делают остановки на станциях и остановочных пунктах Горан, Евлах, Ляки и Агдаш.

В поездах доступны классы обслуживания: стандарт, стандарт+, бизнес и первый класс. Минимальная стоимость билета по маршруту Гянджа-Габала составляет 4,3 маната, по маршруту Ляки-Габала - 1,7 маната.