ADY launches regular Ganja–Gabala–Ganja passenger train service
- 12 January, 2026
- 10:42
Starting today, Azerbaijan Railways (ADY) has launched regular passenger transportation services for the first time on the Ganja–Gabala–Ganja route, Report informs, citing ADY.
This route is ADY's second regional passenger transportation line after the Ganja–Mingachevir–Ganja route. The new service is aimed at improving transport accessibility in the regions and expanding interregional connectivity and mobility.
Passengers on the route are served by modern electric trains with seated accommodation. Trains depart daily from Ganja Railway Station to Gabala at 10:10 am, while return services from Gabala to Ganja operate at 06:00 pm. The total travel time is 1 hour and 50 minutes.
Along the 139-kilometer route, passengers can also use the Goran, Yevlakh, Laki, and Agdash stations and stops.
The trains offer travel options in standard, standard plus, business, and first-class categories. Ticket prices start from 4.3 manats ($2.53) on the Ganja–Gabala route and from 1.7 manats ($1) on the Laki–Gabala route.