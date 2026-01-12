Минобороны проведет утилизацию боеприпасов в Пирекешкюле и Агдере
Армия
- 12 января, 2026
- 10:06
В период с 12 по 16 января в Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены боеприпасы с истекшим сроком эксплуатации.
Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, процесс уничтожения будет осуществляться на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль, а также в учебном центре на территории Агдеринского района.
"Призываем население не поддаваться панике. Нет никаких оснований для беспокойства", - отмечается в обращении министерства.
