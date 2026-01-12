Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Минобороны проведет утилизацию боеприпасов в Пирекешкюле и Агдере

    Армия
    • 12 января, 2026
    • 10:06
    Минобороны проведет утилизацию боеприпасов в Пирекешкюле и Агдере

    В период с 12 по 16 января в Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены боеприпасы с истекшим сроком эксплуатации.

    Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, процесс уничтожения будет осуществляться на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль, а также в учебном центре на территории Агдеринского района.

    "Призываем население не поддаваться панике. Нет никаких оснований для беспокойства", - отмечается в обращении министерства.

    Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

