Минобороны проведет утилизацию боеприпасов в Пирекешкюле и Агдере

В период с 12 по 16 января в Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены боеприпасы с истекшим сроком эксплуатации.

Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, процесс уничтожения будет осуществляться на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль, а также в учебном центре на территории Агдеринского района.

"Призываем население не поддаваться панике. Нет никаких оснований для беспокойства", - отмечается в обращении министерства.