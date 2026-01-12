В БГУ впервые в Азербайджане введено преподавание агрострахования

В Бакинском государственном университете (БГУ) с 2025/2026 учебного года впервые введено преподавание агрострахования.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, на уровне магистратуры факультета биологии началось обучение по дисциплине "Оценка рисков и убытков в растительном страховании".

В рамках курса "Агрострахование" студенты изучают риски, возникающие из-за природных явлений и других факторов для сельскохозяйственных угодий, методы их оценки, порядок расследования страховых случаев, а также способы расчета ущерба.

В дальнейшем планируется внедрение данной дисциплины и на уровне бакалавриата.