    В БГУ впервые в Азербайджане введено преподавание агрострахования

    АПК
    • 12 января, 2026
    • 10:18
    В БГУ впервые в Азербайджане введено преподавание агрострахования

    В Бакинском государственном университете (БГУ) с 2025/2026 учебного года впервые введено преподавание агрострахования.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, на уровне магистратуры факультета биологии началось обучение по дисциплине "Оценка рисков и убытков в растительном страховании".

    В рамках курса "Агрострахование" студенты изучают риски, возникающие из-за природных явлений и других факторов для сельскохозяйственных угодий, методы их оценки, порядок расследования страховых случаев, а также способы расчета ущерба.

    В дальнейшем планируется внедрение данной дисциплины и на уровне бакалавриата.

    Лента новостей