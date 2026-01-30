Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Лондон пресек присутствие российского судна в своих территориальных водах

    Военно-морской флот (ВМФ) Великобритании увидел угрозу в российском судне "Синегорск" и вытеснил его из территориальных вод королевства.

    Как передает Report, об этом сообщил The Telegraph.

    В публикации отмечается, что судно вошло в Бристольский залив и встало на якорь неподалеку от Майхендома. По данным издания, там проложены подводные телекоммуникационные кабели, которые соединяются Великобританию с США, Канадой, Испанией и Португалией.

    После того, как к судну для его осмотра направили вертолет ВМФ королевства, корабль переместился на юг. Последний раз "Синегорск" видели у берегов островов Силли.

    По информации издания The Independent, последний зарегистрированный заход судна в порт состоялся три недели назад в Архангельске.

    До этого сообщалось, что "зомби-танкер", вышедший якобы из России, около недели пугает военных трех стран. Судно с потерянным управлением дрейфует на входе в Гибралтарский пролив.

    Ранее Германия отказалась пускать в свои воды российский "корабль-зомби".

    Лента новостей