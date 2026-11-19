Ханкендинский стадион примет первый матч после реконструкции
Футбол
- 19 ноября, 2026
- 09:56
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Сегодня на Ханкендинском городском стадионе состоится первый официальный матч после реконструкции.
Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, в рамках VIII тура Первой лиги Азербайджана "Ханкенди" примет на этой арене клуб "Карван-Евлах".
Игру будет обслуживать главный арбитр Кямранбей Рагимов.
Представитель Евлаха с 13 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а хозяева поля с 6 очками располагаются на седьмой строчке.
Отметим, что открытие Ханкендинского стадиона после капитальной реконструкции состоялось 7 ноября при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Bu gün Xankəndi şəhər stadionunda yenidənqurmadan sonra ilk rəsmi oyun keçiriləcək
Khankandi Stadium to host first match following reconstruction
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