В SABAH.city обсудили финансирование стартапов в сфере искусственного интеллекта
Наука и образование
- 19 ноября, 2026
- 09:55
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Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и министр науки и образования Эмин Амруллаев посетили инновационный городок SABAH.city.
Об этом сообщили Report в Министерстве науки и образования.
Министры ознакомились с деятельностью городка, осмотрели коворкинг-центры и лаборатории для стартапов.
В ходе встречи обсуждались перспективы развития SABAH.city, межведомственное сотрудничество, поддержка стартапов в сфере искусственного интеллекта, расширение механизмов их финансирования и совершенствование законодательной базы. Также речь шла о дальнейшем развитии стартап-экосистемы и подготовке соответствующего плана для SABAH.city.
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