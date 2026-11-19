Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и министр науки и образования Эмин Амруллаев посетили инновационный городок SABAH.city.

Об этом сообщили Report в Министерстве науки и образования.

Министры ознакомились с деятельностью городка, осмотрели коворкинг-центры и лаборатории для стартапов.

В ходе встречи обсуждались перспективы развития SABAH.city, межведомственное сотрудничество, поддержка стартапов в сфере искусственного интеллекта, расширение механизмов их финансирования и совершенствование законодательной базы. Также речь шла о дальнейшем развитии стартап-экосистемы и подготовке соответствующего плана для SABAH.city.