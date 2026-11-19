Парламент Индонезии в четверг одобрил закон, который в отдельных случаях позволяет конфисковывать активы, связанные с коррупцией и другими преступлениями, без обвинительного приговора.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что новый порядок будет применяться, если фигурант дела скрылся, умер или страдает заболеванием стойкого характера. Согласно материалам, представленным на пленарном заседании, власти смогут замораживать и изымать активы, предположительно связанные с преступлением, до того, как суд примет решение об их конфискации.

Государственное агентство Antara ранее сообщало, что депутаты согласовали применение этого механизма к активам стоимостью от 1 млрд индонезийских рупий ($54 885). По данным местных медиа, он также распространяется на преступления, связанные с наркотиками, и отдельные виды мошенничества, в том числе с использованием криптовалют и азартных игр в интернете.