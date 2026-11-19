Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.11.2026)
- 19 ноября, 2026
- 09:19
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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,24%, до 1,8637 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,28%, до 2,063 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,8637
|
100 российских рублей
|
2,0630
|
1 австралийский доллар
|
1,1352
|
1 белорусский рубль
|
0,5682
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1276
|
1 чешская крона
|
0,0764
|
1 китайский юань
|
0,2550
|
1 датская крона
|
0,2494
|
1 грузинский лари
|
0,6564
|
1 гонконгский доллар
|
0,2167
|
1 индийская рупия
|
0,0182
|
1 британский фунт
|
2,2325
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1669
|
1 швейцарский франк
|
2,0151
|
1 израильский шекель
|
0,5188
|
1 канадский доллар
|
1,1851
|
1 кувейтский динар
|
5,4507
|
100 казахстанских тенге
|
0,3826
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5051
|
1 молдавский лей
|
0,0928
|
1 норвежская крона
|
0,1748
|
100 узбекских сомов
|
0,0142
|
100 пакистанских рупий
|
0,6133
|
1 польский злотый
|
0,4222
|
1 румынский лей
|
0,3485
|
1 сербский динар
|
0,0158
|
1 сингапурский доллар
|
1,3175
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4531
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2841
|
1 Турецкая лира
|
0,0337
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0377
|
100 Японских йен
|
1,0653
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9342
|
Золото
|
6330,3155
|
Серебро
|
76,9193
|
Платина
|
2336,2930
|
Палладий
|
1626,3220