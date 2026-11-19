Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне прошла хорошо.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Встреча Путина и Трампа прошла хорошо, и они обсудили украинский конфликт и двусторонние связи. Особо важных заявлений ни одна сторона не делала, Путин вышел с переговоров с отличным настроением", - сказал он.

По его словам, встреча президентов продлилась 35-40 минут.