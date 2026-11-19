Ушаков: Встреча президентов РФ и США прошла хорошо
В регионе
- 19 ноября, 2026
- 09:51
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Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне прошла хорошо.
Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Встреча Путина и Трампа прошла хорошо, и они обсудили украинский конфликт и двусторонние связи. Особо важных заявлений ни одна сторона не делала, Путин вышел с переговоров с отличным настроением", - сказал он.
По его словам, встреча президентов продлилась 35-40 минут.
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