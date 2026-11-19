Цена барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на $1,17, или 1,18%, и составила $97,62.

Об этом сообщил Report источник на нефтяном рынке, январские фьючерсы на нефть марки Brent составили $92,11.

Цена одного барреля Azeri Light на базисе FOB в турецком порту Джейхан снизилась на $1,28 или 1,35% - до $93,65.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 35,3%.