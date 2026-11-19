Цены на нефть меняются слабо и разнонаправленно утром в четверг, инвесторы оценивают данные о запасах в США и ситуацию на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,21% до $92,14 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 0,13%, до $82,15 за баррель.

Минэнерго США сообщило о том, что коммерческие запасы нефти в хранилищах на прошлой неделе увеличились на 3,38 млн баррелей. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 13 ноября, выросли на 5,192 млн баррелей, дистиллятов - на 140 тыс. баррелей.

Между тем, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения новых масштабных ударов по Ирану.