Хакан Шюкюр исключен из членства клуба "Галатасарай"

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Бывший нападающий турецкого клуба "Галатасарай" Хакан Шюкюр исключен из членства.

Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, с подобным заявлением к руководству обратился один из членов правления клуба после неудачной попытки государственного переворота террористической организации FETÖ.

Согласно информации, состоялось заседание Правления клуба в связи с данным вопросом. Заявление об исключении Х.Шюкюра из членства команды направлено для рассмотрения в административный комитет.

Отметим, что Х.Шюкюр состоит в близких отношениях с руководителем FETÖ Фетхуллахом Гюленом и недавно переехал в США.