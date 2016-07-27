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    Хакан Шюкюр исключен из членства клуба "Галатасарай"

    Заявление будет рассмотрено в административном комитете команды

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Бывший нападающий турецкого клуба "Галатасарай" Хакан Шюкюр исключен из членства.

    Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, с подобным заявлением к руководству обратился один из членов правления клуба после неудачной попытки государственного переворота террористической организации FETÖ.

    Согласно информации, состоялось заседание Правления клуба в связи с данным вопросом. Заявление об исключении Х.Шюкюра из членства команды направлено для рассмотрения в административный комитет.

    Отметим, что Х.Шюкюр состоит в близких отношениях с руководителем FETÖ Фетхуллахом Гюленом и недавно переехал в США. 

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