    Гурбан Гурбанов: Ничья с "Челси" - достойный результат для "Карабаха"

    Футбол
    • 06 ноября, 2025
    • 00:49
    Гурбан Гурбанов: Ничья с Челси - достойный результат для Карабаха

    "Карабах" считает ничью с "Челси" (Англия) успешным результатом.

    Как передает Report, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции.

    Он поделился впечатлениями после матча общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Челси":

    "Поздравляю наших болельщиков. Впереди наш Праздник Победы. Считаем эту ничью достойным результатом и особенно отмечаю самоотверженность наших футболистов. Они боролись, как настоящие азербайджанцы. Впервые мы набрали очки в матче с английским клубом. Сегодня могли и остаться без очков. Впереди нас ждут сложные встречи".

    Отметим, что матч "Карабах" – "Челси" завершился со счетом 2:2.

    "Карабах" "Челси" Гурбан Гурбанов Лига чемпионов УЕФА
    Qurban Qurbanov: "Çelsi" ilə matçda heç-heçəni uğurlu hesab edirik"

