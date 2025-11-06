Гурбан Гурбанов: Ничья с "Челси" - достойный результат для "Карабаха"

"Карабах" считает ничью с "Челси" (Англия) успешным результатом.

Как передает Report, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции.

Он поделился впечатлениями после матча общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Челси":

"Поздравляю наших болельщиков. Впереди наш Праздник Победы. Считаем эту ничью достойным результатом и особенно отмечаю самоотверженность наших футболистов. Они боролись, как настоящие азербайджанцы. Впервые мы набрали очки в матче с английским клубом. Сегодня могли и остаться без очков. Впереди нас ждут сложные встречи".

Отметим, что матч "Карабах" – "Челси" завершился со счетом 2:2.