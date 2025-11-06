Гурбан Гурбанов: Ничья с "Челси" - достойный результат для "Карабаха"
Футбол
- 06 ноября, 2025
- 00:49
"Карабах" считает ничью с "Челси" (Англия) успешным результатом.
Как передает Report, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции.
Он поделился впечатлениями после матча общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Челси":
"Поздравляю наших болельщиков. Впереди наш Праздник Победы. Считаем эту ничью достойным результатом и особенно отмечаю самоотверженность наших футболистов. Они боролись, как настоящие азербайджанцы. Впервые мы набрали очки в матче с английским клубом. Сегодня могли и остаться без очков. Впереди нас ждут сложные встречи".
Отметим, что матч "Карабах" – "Челси" завершился со счетом 2:2.
Последние новости
00:49
Гурбан Гурбанов: Ничья с "Челси" - достойный результат для "Карабаха"Футбол
00:31
Главный тренер "Челси": Матч против "Карабаха" был непростымФутбол
00:26
Генштаб Израиля создаст оперативное подразделение для борьбы с контрабандойДругие страны
00:03
Президент АФФА поздравил "Карабах" с успешной игрой в матче с "Челси"Футбол
23:45
Фото
Видео
"Карабах" сыграл вничью с "Челси" в матче Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО-7Футбол
23:41
ХАМАС передал МККК тело очередного израильского военнопленногоДругие страны
23:35
РФ, Китай и Иран провели консультации по иранскому ядерному досьеВ регионе
23:22
Трамп заявил, что не поедет на саммит G20 в ЮАРДругие страны
22:58