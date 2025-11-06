İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Qurban Qurbanov: "Çelsi" ilə matçda heç-heçəni uğurlu hesab edirik"

    Futbol
    • 06 noyabr, 2025
    • 00:41
    Qurban Qurbanov: Çelsi ilə matçda heç-heçəni uğurlu hesab edirik

    "Qarabağ" "Çelsi" (İngiltərə) ilə oyunda əldə edilən heç-heçəni uğurlu hesab sayır.

    "Report"un məlumatına görə, bunu "Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov mətbuat konfransında deyib.

    Mütəxəssis "Çelsi"yə qarşı keçirdikləri UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin IV turunun oyunundan sonra fikirlərini bölüşüb:

    "Azarkeşlərimizi təbrik edirəm. Qarşıdan bizim Zəfər bayramımız gəlir. Bu heç-heçəni də uğurlu nəticə hesab edirik və futbolçularımızın çəkinmədən göstərdiyi mübarizəni xüsusi vurğulayıram. Əsl azərbaycanlılara xas şəkildə mübarizə apardılar. İlk dəfə ingilis klubları ilə matçda xal qazandıq. Bu gün xalsız da qala bilərdik. Qarşıda çətin görüşlər bizi gözləyir".

    O, "Qarabağ"ın cari mövsüm Çempionlar Liqasındakı çıxışından danışıb:

    "Qarabağ" artıq daha çox təcrübəlidir. Baxmayaraq ki, heyətimizdə avrokuboklarda çıxış etməyən oyunçular yer alır. Əsas mərhələyə vəsiqə qazananda içimdə narahatlıq var idi. Çünki böyük komandalara qarşı zəif çıxış edə bilərdik. Şükürlər olsun ki, mübariz komandamız var və bir-birimizə olan güvənimizə görə yaxşı nəticələr əldə edə bilirik. İstək ürəkdən gəldikdə, nəticələr də yaxşı olur. Növbəti raunda adlamaq şansımız var və bundan maksimum istifadə edəcəyik".

    Q.Qurbanov bildirib ki, "Çelsi"yə qarşı çıxış etmək böyük Ağdam klubuna təcrübə qazandırır:

    "Çelsi"yə məğlub olsaydıq belə, özümüzü qalib hesab edəcəkdik. Çünki bu cür böyük kollektivlərin Bakıya gəlməsi sevindiricidir. Ulduz futbolçulara qarşı mübarizə aparmaq tərcübə qazanmaq deməkdir. Güclü klublara qarşı oynayıb, uduzanda komanda bir qədər də böyüyür. Bəzi matçlarda riskə getmək lazımdır. Nəticə qazanmaq üçün bunu etməliyik. Futbolçularıma imkan vermədim ki, "Çelsi" ilə matçda müdafiədə otursunlar".

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Çelsi" oyunu 2:2 hesablı bərabərliklə yekunlaşıb.

    Qurban Qurbanov "Qarabağ" - "Çelsi" oyunu UEFA Çempionlar Liqası
    Гурбан Гурбанов: Ничья с "Челси" - достойный результат для "Карабаха"

    Son xəbərlər

    00:56

    "Qarabağ"ın futbolçusu Kadi Borgesin zədəsi ciddi ola bilər

    Futbol
    00:50

    HƏMAS daha bir israilli əsirin meyitini BQXK-ya təhvil verib

    Digər ölkələr
    00:41

    Qurban Qurbanov: "Çelsi" ilə matçda heç-heçəni uğurlu hesab edirik"

    Futbol
    00:28

    Rusiya, Çin və İran Tehranın nüvə dosyesi ilə bağlı məsləhətləşmələr aparıblar

    Region
    00:23

    "Çelsi"nin baş məşqçisi: "Bizim üçün ağır gecə idi"

    Futbol
    00:01

    AFFA prezidenti "Qarabağ"ı təbrik edib

    Futbol
    23:49
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Sinay dağında tapılan Alban perqamenti bütün Qafqaz tarixini dəyişdi

    Region
    23:39
    Foto
    Video

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" "Çelsi" ilə oyunda növbəti xalını qazanıb – YENİLƏNİB-7

    Futbol
    23:31

    Tramp CAR-da keçiriləcək G20 sammitində iştirak etməyəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti