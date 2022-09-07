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Гурбан Гурбанов: Мы сыграем против очень дисциплинированной команды

Гурбан Гурбанов: Мы сыграем против очень дисциплинированной команды "Мы сыграем против очень дисциплинированной команды".
Футбол
7 сентября 2022 г. 22:48
Гурбан Гурбанов: Мы сыграем против очень дисциплинированной команды

"Мы сыграем против очень дисциплинированной команды".

Как передает командированный в Германию сотрудник Report, об этом сказал главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции перед матчем первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против "Фрайбурга".

50-летний специалист отметил, что главный тренер соперника уже много лет занимает этот пост.

"Фрайбург" - очень интересная команда. Нас ждет серьезный соперник. Мы нацелены на хорошую борьбу, постараемся осуществить задуманное. Я верю в своих футболистов. Болельщиков ждет интересный матч", - сказал Г.Гурбанов.

Он отметил, что представитель Бундеслиги опасен при стандартах: "Вот уже несколько дней мы рассматриваем и анализируем это. Постараемся быть внимательнее".

Гурбан Гурбанов также коснулся перехода Ибрагимы Ваджи во французский Сент-Этьен.

"Я хотел бы, чтобы он сегодня был с нами. Рад за карьеру Ваджи. Но в его отсутствие мы предпримем иной шаг. Готовимся к предстоящим играм с имеющимися в распоряжении игроками", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: "Frayburq"un bütün futbolçularının adını əzbər bilirəm"

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