Гурбан Гурбанов: Футболисты "Карабаха" не страшились соперника

Футболисты "Карабаха" не страшились "Копенгагена".

Как сообщает Report, об этом на послематчевой пресс-конференции по итогам матча "Карабах" - "Копенгаген" в рамках 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА заявил главный тренер "скакунов" Гурбан Гурбанов.

Опытный специалист поздравил своих футболистов и болельщиков, особо отметив поддержку фанатов на стадионе.

"Поздравляю футболистов и болельщиков. Сегодня они были одним целым на стадионе. Мы добились прекрасной победы. Игроки не страшились соперника, боролись. Такая борьба будет полезна в предстоящих матчах. Желаю удачи нашим соперникам. Они тоже выглядели хорошо", - добавил Г. Гурбанов.

Напомним, что "Карабах" на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку уверенно обыграли "Копенгаген" со счетом 2:0.