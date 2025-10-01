Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Гурбан Гурбанов: Футболисты "Карабаха" не страшились соперника

    Футбол
    • 01 октября, 2025
    • 23:49
    Футболисты "Карабаха" не страшились "Копенгагена".

    Как сообщает Report, об этом на послематчевой пресс-конференции по итогам матча "Карабах" - "Копенгаген" в рамках 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА заявил главный тренер "скакунов" Гурбан Гурбанов.

    Опытный специалист поздравил своих футболистов и болельщиков, особо отметив поддержку фанатов на стадионе.

    "Поздравляю футболистов и болельщиков. Сегодня они были одним целым на стадионе. Мы добились прекрасной победы. Игроки не страшились соперника, боролись. Такая борьба будет полезна в предстоящих матчах. Желаю удачи нашим соперникам. Они тоже выглядели хорошо", - добавил Г. Гурбанов.

    Напомним, что "Карабах" на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку уверенно обыграли "Копенгаген" со счетом 2:0.

