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Группа игроков "Манчестер Юнайтед" недовольна работой Сульшера

Группа игроков "Манчестер Юнайтед" недовольна работой Сульшера Группа игроков "Манчестер Юнайтед" недовольна работой главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера.
Футбол
8 ноября 2021 г. 22:17
Группа игроков Манчестер Юнайтед недовольна работой Сульшера
Уле-Гуннар Сульшер

Группа игроков "Манчестер Юнайтед" недовольна работой главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, некоторые футболисты считают, что в клубе сейчас много молодых тренеров, которые только учатся работе. Также в раздевалке думают о том, что у Сульшера есть любимчики.

Одноклубники поддерживают Донни ван де Бека, который практически не играет при норвежце, и не понимают, почему тренер не даёт полузащитнику больше игрового времени.

Бруну Фернандеш считает, что Сульшер и его тренерский штаб не дают чёткого плана на игру. Криштиану Роналду встревожен падением стандартов "Манчестер Юнайтед", с тех пор как он покинул команду 12 лет назад.

После 11 туров в английской Премьер-лиге МЮ располагается на 6-м месте в таблице с 17 очками в активе.

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Версия на азербайджанском языке "Mançester Yunayted"in bəzi futbolçuları Sulşerdən narazıdır

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