Группа игроков "Манчестер Юнайтед" недовольна работой Сульшера

Группа игроков "Манчестер Юнайтед" недовольна работой главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера.

Группа игроков "Манчестер Юнайтед" недовольна работой главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, некоторые футболисты считают, что в клубе сейчас много молодых тренеров, которые только учатся работе. Также в раздевалке думают о том, что у Сульшера есть любимчики.

Одноклубники поддерживают Донни ван де Бека, который практически не играет при норвежце, и не понимают, почему тренер не даёт полузащитнику больше игрового времени.

Бруну Фернандеш считает, что Сульшер и его тренерский штаб не дают чёткого плана на игру. Криштиану Роналду встревожен падением стандартов "Манчестер Юнайтед", с тех пор как он покинул команду 12 лет назад.

После 11 туров в английской Премьер-лиге МЮ располагается на 6-м месте в таблице с 17 очками в активе.