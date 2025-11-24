Гол и три ассиста Месси помогли "Интер Майами" выйти в полуфинал Кубка МЛС
Футбол
- 24 ноября, 2025
- 05:46
В ночь с 23 на 24 ноября на стадионе "Ти-Кью-Эл Стэдиум" в Цинциннати (США) завершился матч 1/4 финала плей-офф МЛС между клубами "Цинциннати" и "Интер Майами".
Как передает Report, матч закончился разгромной победой "цапель" со счетом 4:0.
В составе победителей голами отметились аргентинские футболисты Матео Сильветти и Тадео Алленде (дубль). Ещё один мяч и три результативные передачи на счету звёздного нападающего Лионеля Месси.
Таким образом, "Интер Майами" вышел в 1/2 финала турнира, где сыграет с победителем пары "Филадельфия" - "Нью‑Йорк Сити".
