Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Гол и три ассиста Месси помогли "Интер Майами" выйти в полуфинал Кубка МЛС

    Футбол
    • 24 ноября, 2025
    • 05:46
    Гол и три ассиста Месси помогли Интер Майами выйти в полуфинал Кубка МЛС

    В ночь с 23 на 24 ноября на стадионе "Ти-Кью-Эл Стэдиум" в Цинциннати (США) завершился матч 1/4 финала плей-офф МЛС между клубами "Цинциннати" и "Интер Майами".

    Как передает Report, матч закончился разгромной победой "цапель" со счетом 4:0.

    В составе победителей голами отметились аргентинские футболисты Матео Сильветти и Тадео Алленде (дубль). Ещё один мяч и три результативные передачи на счету звёздного нападающего Лионеля Месси.

    Таким образом, "Интер Майами" вышел в 1/2 финала турнира, где сыграет с победителем пары "Филадельфия" - "Нью‑Йорк Сити".

    Лионель Месси МЛС
    "İnter Mayami" Messinin qolu və ötürmələri ilə MLS Kubokunun yarımfinalına çıxıb

    Последние новости

    05:46

    Гол и три ассиста Месси помогли "Интер Майами" выйти в полуфинал Кубка МЛС

    Футбол
    05:15

    Экс-премьер Британии Кэмерон сообщил об излечении от рака

    Другие страны
    04:59

    Зажжение олимпийского огня для Игр-2026 пройдет в музее Древней Олимпии

    Командные
    04:24

    Белый дом: Обновленный проект мирного соглашения с Украиной готов

    Другие страны
    03:40
    Фото

    В Турции произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие

    В регионе
    03:17

    Россия ударила по жилым районам Харькова дронами, есть погибшие и пострадавшие

    Другие страны
    02:58

    CBS: США и Украина обсуждают возможность визита Зеленского на этой неделе

    Другие страны
    02:25

    Учения НАТО с участием 20 боевых кораблей и судов стартуют на Балтике

    Другие страны
    01:46

    У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5

    Другие страны
    Лента новостей