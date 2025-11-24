İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    "İnter Mayami" Messinin qolu və ötürmələri ilə MLS Kubokunun yarımfinalına çıxıb

    Futbol
    • 24 noyabr, 2025
    • 05:08
    İnter Mayami Messinin qolu və ötürmələri ilə MLS Kubokunun yarımfinalına çıxıb

    ABŞ-nin Sinsinnati şəhərindəki "Ti-Kyu El Stedium" stadionunda "Sinsinnati" və "İnter Mayami" arasında MLS-nin pley-offunun 1/4 final matçı başa çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, matç "İnter Mayami"nin 4:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Qalib komandanın heyətində argentinalı oyunçular Mateo Silvetti və Tadeo Allende (dubl) fərqləniblər. Hücumçu Lionel Messi də bir qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib.

    Beləliklə, "İnter Mayami" turnirin yarımfinalına yüksəlib. Komanda "Filadelfiya" – "Nyu-York Siti" matçının qalibi ilə qarşılaşacaq.

    "İnter Mayami" Lionel Messi MLS Liqası

    Son xəbərlər

    05:42

    Britaniyanın keçmiş baş naziri xərçəng xəstəliyindən müalicə olunur

    Digər ölkələr
    05:08

    "İnter Mayami" Messinin qolu və ötürmələri ilə MLS Kubokunun yarımfinalına çıxıb

    Futbol
    04:35

    Ağ Ev: Ukrayna ilə yenilənmiş sülh müqaviləsi layihəsi hazırdır

    Digər ölkələr
    04:10

    KİV: ABŞ və Ukrayna bu həftə Zelenskinin Vaşinqtona səfərini müzakirə edirlər

    Digər ölkələr
    03:27

    Rusiya Xarkova dronlarla zərbə endirib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    03:08

    Baltik dənizində NATO-nun onlarla gəmisinin iştirakı ilə təlimləri başlayır

    Digər ölkələr
    02:37

    İndoneziya sahillərində 5 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    02:16
    Foto

    Türkiyədə sərnişin avtobusları toqquşub, ölən və xəsarət alanlar var

    Region
    01:47

    Pavel Durov Çarli Kirkin ölümündə Fransanın iştirakını güman edir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti