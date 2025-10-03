Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Гол футболиста "Карабаха" признан лучшим во втором игровом дне ЛЧ УЕФА

    Футбол
    • 03 октября, 2025
    • 10:25
    Гол футболиста Карабаха признан лучшим во втором игровом дне ЛЧ УЕФА

    Гол футболиста "Карабаха" Эммануэля Аддаи признан лучшим во втором игровом дне Лиги чемпионов УЕФА по итогам голосования болельщиков.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт европейской футбольной организации.

    24-летний нападающий отличился в матче II тура, в котором они обыграли датский "Копенгаген" в Баку. Форвард оформил второй гол "Карабаха".

    Помимо Аддаи, номинированы Эрлинг Холанн из английского клуба "Манчестер Сити", Джордан Тезе из "Монако" и Исмаэль Сайбари из нидерландского ПСВ.

    Отметим, что "Карабах" обыграл "Копенгаген" со счетом 2:0 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

