    "Qarabağ"ın futbolçusunun qolu UEFA Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşısı seçilib

    Futbol
    • 03 oktyabr, 2025
    • 09:24
    "Qarabağ"ın futbolçusu Emmanuel Addainin qolu UEFA Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşısı adına layiq görülüb

    "Report"un məlumatına görə, bu, azarkeşlərin səsverməsinə əsasən mümkün olub.

    24 yaşlı hücumçu Bakıda Danimarka təmsilçisi "Kopenhagen"ə qalib gəldikləri II turun matçında fərqlənib. Forvard "köhlən atlar"ın ikinci qoluna imza atıb.

    Addaidən başqa, İngiltərənin "Mançester Siti" klubundan Erlinq Holann, "Monako"dan Cordan Teze, Niderland təmsilçisi PSV-dən İsmael Saibari də namizəd idi.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda "Kopenhagen"i 2 cavabsız qolla üstələyib.

    UEFA Çempionlar Liqası həftənin qolu Emmanuel Addai "Qarabağ" - "Kopenhagen" oyunu

