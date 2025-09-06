Главный тренер сборной Исландии: Главное было одержать победу

Сборная Исландии нацелилась на победу перед игрой с Азербайджаном.

Как сообщает корреспондент Report из Рейкьявика, об этом заявил главный тренер исландской сборной по футболу Арнар Гуннлаугссон на послематчевой пресс-конференции по итогам встречи с азербайджанской командой.

"Мы думали о победе, и выиграли благодаря хорошей игре. Я очень доволен игрой своей команды. Несмотря на счет, это потребовало достаточно усилий", - сказал Гуннлаугссон.

Отметим, что матч Исландия - Азербайджан завершился победой хозяев со счетом 5:0.