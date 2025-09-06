Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Главный тренер сборной Исландии: Главное было одержать победу

    Футбол
    • 06 сентября, 2025
    • 01:46
    Главный тренер сборной Исландии: Главное было одержать победу

    Сборная Исландии нацелилась на победу перед игрой с Азербайджаном.

    Как сообщает корреспондент Report из Рейкьявика, об этом заявил главный тренер исландской сборной по футболу Арнар Гуннлаугссон на послематчевой пресс-конференции по итогам встречи с азербайджанской командой.

    "Мы думали о победе, и выиграли благодаря хорошей игре. Я очень доволен игрой своей команды. Несмотря на счет, это потребовало достаточно усилий", - сказал Гуннлаугссон.

    Отметим, что матч Исландия - Азербайджан завершился победой хозяев со счетом 5:0.

    ЧМ-2026 сборная Азербайджана по футболу Исландия пресс-конференция
    İslandiya millisinin baş məşqçisi: "Əsas olan qələbə qazanmaq idi"

