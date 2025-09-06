İslandiya millisinin baş məşqçisi: "Əsas olan qələbə qazanmaq idi"
Futbol
- 06 sentyabr, 2025
- 01:33
İslandiya millisi Azərbaycanla matçdan öncə qələbə qazanmağı hədəfləyib.
"Report"un Reykyavikə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, bunu futbol üzrə İslandiya millisinin baş məşqçisi Arnar Qunnlauqsson mətbuat konfransında deyib.
Mütəxəssis Azərbaycan yığmasına qarşı keçirilən DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin oyunu ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:
"Əsasən, qələbə barədə düşünürdük. Yaxşı oyun sayəsində qalib gəldik. Komandamın oyunundan çox razı qaldım. Hesaba baxmayaraq, bu işi görmək kifayət qədər zəhmət tələb etdi".
Qeyd edək ki, İslandiya - Azərbaycan görüşü ev sahiblərinin 5:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Son xəbərlər
02:17
Tramp: ABŞ donanmasına təhdid yaradan Venesuela hərbi təyyarələri vurulacaqDigər ölkələr
01:49
Azərbaycan millisinin kapitanı: "Böyükhesablı məğlubiyyətə görə çox utanırıq"Futbol
01:33
İslandiya millisinin baş məşqçisi: "Əsas olan qələbə qazanmaq idi"Futbol
01:25
Cənubi Koreya vətəndaşlarının ABŞ-də kütləvi şəkildə saxlanılmasını pisləyibDigər ölkələr
01:00
Fernandu Santuş: "Axı nəyə görə istefa verməliyəm?"Futbol
00:58
Azərbaycanın U-21 millisi Portuqaliya yığmasına məğlub olubFutbol
00:55
KİV: Fitso Ukraynanın Aİ-yə daxil olmasını dəstəkləyibDigər ölkələr
00:47
AFFA-nın baş katibi: "Azərbaycan millisinin baş məşqçisi istefa verməsə, bu barədə özümüz tədbir görəcəyik"Futbol
00:35
Foto
Video