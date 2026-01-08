Üzgüçülük üzrə Azərbaycan millisinin üzvlərinə seminar keçirilib
Fərdi
- 08 yanvar, 2026
- 12:57
Milli Olimpiya Komitəsi, Azərbaycan Atletlər Komissiyası və Etika Akademiyası arasında tərəfdaşlıq çərçivəsində üzgüçülük üzrə Azərbaycan millisinin üzvlərinə seminar keçirilib.
Bu barədə "Report"a Üzgüçülük Federasiyasından bildirilib.
"Etik və psixoloji bacarıqlar ilə güclü idmançı" adlı seminarda gənc üzgüçülərə etik davranış, nitq mədəniyyəti, stressin idarə olunması və psixoloji dayanıqlılıq sahəsində bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirmələri aşılanıb.
Son xəbərlər
13:47
Bərdədə silah alveri ilə məşğul olan şəxslər saxlanılıbDigər
13:42
NHL-in kanadalı rekordçusu vəfat edibKomanda
13:27
Suriya ordusu "SDQ"yə qarşı hərbi əməliyyata başlayıbDigər ölkələr
13:08
Tramp Venesuela müxalifətinin liderinə dəstək vermədiyinin səbəbini şərh etməyibDigər ölkələr
13:06
Ötən il 106 mühafizə orderi verilibSosial müdafiə
13:05
Azərbaycanda dövlətə məxsus kredit təşkilatının yenidən təşkilinə və ləğvinə prezident qərar verəcəkMaliyyə
13:05
Ötən il Azərbaycanda 83 kişi zorakılığa məruz qalıbSosial müdafiə
13:04
"Sabah" serbiyalı legioneri ilə yolları ayırıbFutbol
13:00