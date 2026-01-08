İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Fərdi
    • 08 yanvar, 2026
    • 12:57
    Üzgüçülük üzrə Azərbaycan millisinin üzvlərinə seminar keçirilib

    Milli Olimpiya Komitəsi, Azərbaycan Atletlər Komissiyası və Etika Akademiyası arasında tərəfdaşlıq çərçivəsində üzgüçülük üzrə Azərbaycan millisinin üzvlərinə seminar keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Üzgüçülük Federasiyasından bildirilib.

    "Etik və psixoloji bacarıqlar ilə güclü idmançı" adlı seminarda gənc üzgüçülərə etik davranış, nitq mədəniyyəti, stressin idarə olunması və psixoloji dayanıqlılıq sahəsində bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirmələri aşılanıb.

    üzgüçülük Azərbaycan millisi seminar Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyası Azərbaycan Atletlər Komissiyası Milli Olimpiya Komitəsi

