Главный тренер "Наполи" дисквалифицирован на два матча
Футбол
- 13 января, 2026
- 20:49
Главный тренер "Наполи" Антонио Конте дисквалифицирован на два матча.
Как сообщает Report со ссылкой на издание Corriere della Sera, причиной стали агрессивные действия 56-летнего специалиста в матче 20-го тура чемпионата Италии против "Интера".
Во втором тайме гостевого матча Конте не совладал с эмоциями и сделал выпад в адрес одного из арбитров после назначения пенальти в ворота неаполитанцев. За это он получил красную карточку и был удален с поля.
Таким образом, специалист будет наблюдать за матчами своей команды против "Пармы" и "Сассуоло" с трибуны.
Отметим, что "Наполи" с 39 очками занимает третье место в Серии А.
