Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Главный тренер "Наполи" дисквалифицирован на два матча

    Футбол
    • 13 января, 2026
    • 20:49
    Главный тренер Наполи дисквалифицирован на два матча

    Главный тренер "Наполи" Антонио Конте дисквалифицирован на два матча.

    Как сообщает Report со ссылкой на издание Corriere della Sera, причиной стали агрессивные действия 56-летнего специалиста в матче 20-го тура чемпионата Италии против "Интера".

    Во втором тайме гостевого матча Конте не совладал с эмоциями и сделал выпад в адрес одного из арбитров после назначения пенальти в ворота неаполитанцев. За это он получил красную карточку и был удален с поля.

    Таким образом, специалист будет наблюдать за матчами своей команды против "Пармы" и "Сассуоло" с трибуны.

    Отметим, что "Наполи" с 39 очками занимает третье место в Серии А.

    Антонио Конте ФК "Наполи" Итальянская Серия А футбол дисквалификация
    Antonio Konte iki oyunluq diskvalifikasiya edilib
    Napoli coach Conte gets two-game ban and fine after red card vs. Inter

    Последние новости

    21:12

    Саар: Израиль разрывает связи с рядом структур ООН

    Другие страны
    21:05

    В Черном море прошли военные учения четырех стран с участием Турции

    В регионе
    20:49

    Главный тренер "Наполи" дисквалифицирован на два матча

    Футбол
    20:36

    СМИ: Число погибших с начала протестов в Иране достигло 3 тыс. человек

    В регионе
    20:33
    Фото

    Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Центра специальных операций в Агдеринском районе

    Армия
    20:30

    МИД Грузии: Брюссельская бюрократия ослабляет глобальную роль Европы

    В регионе
    20:20

    В Иране в ходе протестов арестованы почти 300 человек

    В регионе
    20:07

    Официальный Каракас: Госуправление в Венесуэле успешно реализуется

    Внешняя политика
    19:57

    Джейхун Байрамов: Надеемся на восстановление мира и стабильности в Венесуэле

    Внешняя политика
    Лента новостей