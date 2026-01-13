Главный тренер "Наполи" дисквалифицирован на два матча

Главный тренер "Наполи" Антонио Конте дисквалифицирован на два матча.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Corriere della Sera, причиной стали агрессивные действия 56-летнего специалиста в матче 20-го тура чемпионата Италии против "Интера".

Во втором тайме гостевого матча Конте не совладал с эмоциями и сделал выпад в адрес одного из арбитров после назначения пенальти в ворота неаполитанцев. За это он получил красную карточку и был удален с поля.

Таким образом, специалист будет наблюдать за матчами своей команды против "Пармы" и "Сассуоло" с трибуны.

Отметим, что "Наполи" с 39 очками занимает третье место в Серии А.