Antonio Konte iki oyunluq diskvalifikasiya edilib
Futbol
- 13 yanvar, 2026
- 20:27
"Napoli"nin baş məşqçisi Antonio Konte İtaliya A Seriyasında iki oyunluq diskvalifikasiya edilib.
"Report" "Corriere della Sera" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, buna 56 yaşlı mütəxəssisin İtaliya çempionatının XX turunda "İnter"ə qarşı keçirilən matçda etdiyi aqressiv hərəkətlər səbəb olub.
O, sözügedən matçda komandasının qapısına penalti təyin olunduqdan sonra su şüşəsini təpikləyib və qarşılaşmanın dördüncü hakiminə aqressiv şəkildə qışqırıb. Bu davranışlardan sonra Konte qırmızı vərəqə ilə meydandan qovulub.
Beləliklə, Antonio Konte komandasının "Parma" və "Sassuolo" ilə matçlarını tribunadan izləməli olacaq.
Qeyd edək ki, "Napoli" İtaliya A Seriyasında 39 xalla üçüncü sırada qərarlaşıb.
Son xəbərlər
20:27
Antonio Konte iki oyunluq diskvalifikasiya edilibFutbol
20:25
Azərbaycan Orta Dəhlizin cənub qolunu yeni nəqliyyat assosiasiyası vasitəsilə gücləndirirİnfrastruktur
20:22
KİV: İrandakı etirazlarda ölənlərin sayı 3 minə çatıbRegion
20:19
Qaradağ rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaqEnergetika
20:11
Gürcüstan XİN: Brüssel bürokratiyası Avropanın qlobal rolunu zəiflədirRegion
20:02
İranda etirazlar zamanı 297 nəfər həbs edilibRegion
19:56
Rəsmi Karakas: Venesuelada prezident vəzifələri müvəffəqiyyətlə icra edilir, dövlət qurumları işləkdirXarici siyasət
19:54
"Neftçi" Əbu-Dabidə Misir komandası ilə bərabərə qalıbFutbol
19:48