Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Главный тренер "Айнтрахта": Мы хотели обыграть "Карабах"

    Футбол
    • 22 января, 2026
    • 00:40
    Главный тренер Айнтрахта: Мы хотели обыграть Карабах

    Мы хотели победить "Карабах".

    Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности главного тренера немецкого клуба "Айнтрахт" (Франкфурт) Деннис Шмитт.

    Специалист поделился мнением о матче VII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Карабаха", который состоялся в Баку:

    "Мы хотели победить. Однако начали матч не лучшим образом. Правда, затем собрались и даже сумели завладеть преимуществом. Но позже игра пошла не так, как мы планировали. В перерыве мы поговорили с футболистами. Во втором тайме "Карабах" действовал с очень высоким прессингом. Мы старались играть дисциплинированно. Завтра проанализируем ошибки, допущенные в этом матче, чтобы не повторять подобных просчетов в будущих играх".

    Отметим, что матч "Карабах" - "Айнтрахт" завершился победой представителя Агдама со счетом 3:2.

    ФК "Айнтрахт" ФК "Карабах" главный тренер победа
    "Ayntraxt"ın baş məşqçisi: "Qarabağ"a qalib gəlmək istəyirdik"

    Последние новости

    00:40

    Главный тренер "Айнтрахта": Мы хотели обыграть "Карабах"

    Футбол
    00:11

    Путин: РФ готова направить $1 млрд в Совет мира из замороженных в США средств

    Другие страны
    00:11

    Посол Азербайджана в Москве встретился с замминистра обороны России

    Внешняя политика
    00:03

    Президент АФФА поздравил "Карабах" с победой в матче Лиги чемпионов УЕФА

    Футбол
    00:00

    Определился лучший игрок в матче Лиги чемпионов между "Карабахом" и "Айнтрахтом"

    Футбол
    23:48

    Президент Литвы: ЕС не готов к созданию собственного военного блока

    Другие страны
    23:44
    Фото
    Видео

    Лига чемпионов: "Карабах" обыграл "Айнтрахт" со счетом 3:2 - ОБНОВЛЕНО-6

    Футбол
    23:32

    Трамп: США откажутся от новых пошлин против европейских стран из-за Гренландии

    Другие страны
    23:09
    Фото

    Заявления Президента Ильхама Алиева в Давосе широко освещены в международных медиа

    Внешняя политика
    Лента новостей