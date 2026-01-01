Главный тренер "Айнтрахта": Мы хотели обыграть "Карабах"

Мы хотели победить "Карабах".

Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности главного тренера немецкого клуба "Айнтрахт" (Франкфурт) Деннис Шмитт.

Специалист поделился мнением о матче VII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Карабаха", который состоялся в Баку:

"Мы хотели победить. Однако начали матч не лучшим образом. Правда, затем собрались и даже сумели завладеть преимуществом. Но позже игра пошла не так, как мы планировали. В перерыве мы поговорили с футболистами. Во втором тайме "Карабах" действовал с очень высоким прессингом. Мы старались играть дисциплинированно. Завтра проанализируем ошибки, допущенные в этом матче, чтобы не повторять подобных просчетов в будущих играх".

Отметим, что матч "Карабах" - "Айнтрахт" завершился победой представителя Агдама со счетом 3:2.