Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Эстония не исключает размещения на своей территории ядерного оружия союзников по НАТО

    Другие страны
    • 18 февраля, 2026
    • 13:20
    Эстония не исключает размещения на своей территории ядерного оружия союзников по НАТО

    Эстония может разместить на своей территории ядерное оружие союзников, если в НАТО сочтут подобный шаг необходимым.

    Как передает Report со ссылкой на ERR, об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

    Цахкна подчеркнул, что Европе не следует отвергать наднациональное ядерное сдерживание НАТО.

    "Мы не против размещения ядерного оружия на нашей территории. У нас нет такой доктрины, которая исключала бы это, если НАТО посчитает необходимым в соответствии с нашими планами обороны разместить, например, ядерное оружие и на нашей территории", - сказал эстонский министр.

    Также он добавил, что внешняя политика Эстонии не изменилась - Таллин и в дальнейшем намерен давить на Россию и поддерживать Украину, территориальная целостность которой до сих пор остается приоритетом в этом вопросе.

    Эстония НАТО ядерное оружие Маргус Цахкна
    Ты - Король

    Последние новости

    14:00

    Переговоры Украины, РФ и США в Женеве завершились - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    13:58

    Экспорт ненефтегазовой продукции Азербайджана в ЦА вырос более чем на 5%

    Экономика
    13:53

    Посол Германии в Тегеране был вызван в МИД Ирана

    В регионе
    13:51

    Зеленский: На переговорах в Женеве будет обсуждаться гуманитарный аспект

    Другие страны
    13:50

    В Ашхабаде пройдет бизнес-форум Туркменистан - ЕС

    В регионе
    13:37

    Песков отверг сообщения о проведении РФ и Китаем ядерных испытаний в 2020 году

    В регионе
    13:32

    В Китае в магазине фейерверков произошел взрыв, погибли 12 человек

    Другие страны
    13:30

    Посольство США поздравило Наримана Ахундзаде с переходом в Columbus Crew

    Внешняя политика
    13:27

    Сербский эксперт: Баку и Белград могут расширить сотрудничество за пределы политических элит

    Внешняя политика
    Лента новостей