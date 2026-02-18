Эстония не исключает размещения на своей территории ядерного оружия союзников по НАТО

Эстония может разместить на своей территории ядерное оружие союзников, если в НАТО сочтут подобный шаг необходимым.

Как передает Report со ссылкой на ERR, об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Цахкна подчеркнул, что Европе не следует отвергать наднациональное ядерное сдерживание НАТО.

"Мы не против размещения ядерного оружия на нашей территории. У нас нет такой доктрины, которая исключала бы это, если НАТО посчитает необходимым в соответствии с нашими планами обороны разместить, например, ядерное оружие и на нашей территории", - сказал эстонский министр.

Также он добавил, что внешняя политика Эстонии не изменилась - Таллин и в дальнейшем намерен давить на Россию и поддерживать Украину, территориальная целостность которой до сих пор остается приоритетом в этом вопросе.