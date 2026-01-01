İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Ayntraxt"ın baş məşqçisi: "Qarabağ"a qalib gəlmək istəyirdik"

    Futbol
    • 22 yanvar, 2026
    • 00:27
    Ayntraxtın baş məşqçisi: Qarabağa qalib gəlmək istəyirdik

    "Qarabağ"a qalib gəlmək istəyirdik.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Almaniyanın "Ayntraxt" (Frankfurt) klubunda baş məşqçi səlahiyyətlərini icra edən Dennis Şmitt deyib.

    Mütəxəssis Bakıda "Qarabağ"a qarşı keçirdikləri UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VII turunun qarşılaşması ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Qalib gəlmək istəyirdik. Lakin matça yaxşı başlamadıq. Düzdür, sonradan toparlandıq, hətta üstünlüyü də ələ ala bildik. Lakin daha sonra işlər qaydasında getmədi. Fasilədə futbolçularla danışıqlar apardıq. İkinci yarıda "Qarabağ" çox pressinq edirdi. İntizamı oynamağa çalışırdıq. Sabah bu matçda buraxdığımız səhvləri təhlil edəcəyik ki, gələcək oyunlarda eyni yanlışlıqlıqlara yol verməyək".

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Ayntraxt" matçı Ağdam təmsilçisinin 3:2 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Futbol "Ayntraxt" Baş məşqçi UEFA Çempionlar Liqası "Qarabağ" klubu
    Главный тренер "Айнтрахта": Мы хотели обыграть "Карабах"

    Son xəbərlər

    01:03

    "Qarabağ"ın baş məşqçisi: "Hakimliklə bağlı lazım olan şərhi Prezident İlham Əliyev verib"

    Futbol
    00:55
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Davosda "Vitol" şirkətinin baş icraçı direktoru ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    00:50

    İlham Əliyev "Qarabağ" klubunu təbrik etdi: Hakimin ədalətsiz qərarlarına baxmayaraq, haqq-ədalət öz yerini tapdı

    Daxili siyasət
    00:46

    Qurban Qurbanov: "Azərbaycan futbolu adına çox sevinirəm"

    Futbol
    00:46
    Foto

    Ədalətin zəfəri - FOTOREPORTAJ

    Futbol
    00:38
    Foto
    Video

    Sumqayıtda baş verən qəzada xəsarət alanların vəziyyəti açıqlanıb - Yenilənib

    Hadisə
    00:27

    "Ayntraxt"ın baş məşqçisi: "Qarabağ"a qalib gəlmək istəyirdik"

    Futbol
    00:19

    Rusiya dondurulmuş aktivlərindən "Sülh Şurası"na 1 milyard dollar ayırmağa hazırdır

    Digər ölkələr
    23:56

    AFFA prezidenti "Qarabağ"ı təbrik edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti