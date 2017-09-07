Главный менеджер "Карабаха": Удостоверение личности необходимо для пресечения продажи поддельных билетов - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Интервью Информагентству Report генерального менеджера футбольного клуба "Карабах" Асифа Аскерова по организационным вопросам и продаже билетов на домашние игры Лиги чемпионов (ЛЧ).

- Как будет организована продажа билетов на матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов команды "Карабах" с итальянским клубом "Рома" 27 сентября на Бакинском олимпийском стадионе?

- Билеты с сегодняшнего дня будут продаваться онлайн посредством сайта iTicket, а также в Баку и Сумгайыте будут выставлены на продажу в целом в 18 пунктах. Каждый может приобрести билет, предоставив удостоверение личности. На билете будут указаны имя и фамилия. Этот шаг предпринят для того, чтобы предотвратить "черный рынок" и обеспечить спокойный доступ болельщиков на стадион. Для того чтобы матчи команд, выступающих в чемпионатах "большой пятёрки", смогли посмотреть больше зрителей, мы поменяли Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова на Бакинский олимпийский стадион.

- То, что болельщики должны прийти на стадион с удостоверением личности и продажа одного билета на одного человека встречена неоднозначно...

- Сначала говорили, что нет продажи билетов онлайн, мы организовали. Ранее были слухи о продаже 2-3 билетов на одно место. Удостоверение личности требуется для предотвращения подобных случаев. Один человек, предоставив несколько удостоверений личности, после того как сведения из документа будут зарегистрированы, может приобрести столько же билетов. Или можно приобрести билеты онлайн посредством интернета.

- На предыдущих матчах голограммы не проверялись и лица с поддельными билетами попадали на трибуну. Здесь наблюдались споры и хаос. Против подобных явлений будут предприняты какие-то шаги?

- Да, внедрена система Barcode и по одному билету только один человек сможет пройти внутрь. Также система не будет считывать поддельные билеты. В этих вопросах мы работаем совместно с полицией. В отношении лиц с фальшивыми билетами с их стороны будут приняты соответствующие меры.

- То есть, будет внедрена система, применяемая на I Европейских играх и IV Играх исламской солидарности...

- Было бы неверно говорить что-либо в связи с вопросами безопасности. Но для организации игры и удобства болельщиков будут приняты необходимые меры. Наши двери открыты для каждого болельщика, который не имеет задних мыслей.

- Что бы Вы посоветовали болельщикам? Например, насколько раньше до начала игры они должны прийти на стадион?

- Во-первых, спасибо, что подняли этот вопрос. Я прошу все СМИ оказать помощь в данном вопросе. Это очень важно с точки зрения информирования масс. В Азербайджане люди приходят на матч за 10 минут, полчаса до матча. В этом случае возникает столпотворение. Мы хотим открыть ворота стадиона как минимум за 3 часа до игры. Просим болельщиков прийти на стадион за 2 часа до начала матча. Чем раньше они придут, тем лучше для них. Не стоит оставлять все на последний момент. В этом случае можно избежать возможных недоразумений.

- По сравнению с Республиканским стадионом имени Тофика Бахрамова вместимость Бакинского олимпийского стадиона вдвое больше. Даже в случае прихода на игру 40-50 тыс. человек, трибуны будут смотреться пустыми, что будет встречено неоднозначно. С этой точки зрения, какие Вы намерены принять меры для заполнения стадиона?

- Мы уверены, что на матч придет большое количество людей. Наши люди любят "Карабах" и хотят быть болельщиками на играх с большими клубами. Когда мы принимали соперников на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова была большая потребность и нас спрашивали "Почему стадион мал и зачем мы играем здесь?" Поэтому мы перешли на Бакинский олимпийский стадион, чтобы смогли прийти все желающие. Я ничего не могу сделать, если стадион не будет полон зрителями. Однако, мы ждем, что стадион будет переполнен. Любителей "Карабаха" немало.

- Какие работы планируете реализовать с точки зрения пропаганды?

- Я не стану говорить об этом сейчас, однако есть работы, которые нам предстоит сделать.

- Предусмотрена ли для болельщиков какая-то развлекательная программа?

- В соответствии с процедурой Лиги чемпионов это могут сделать не хозяева поля, а 8 генеральных спонсоров УЕФА. На данный момент все наше внимание сосредоточено на предстоящем 12 сентября матче в Англии с "Челси". Однако, мы также заняты организационными вопросами на Бакинском олимпийском стадионе.

- Говоря об организационных вопросах, хотелось бы спросить, как идет процесс подготовки травяного покрытия стадиона к домашним матчам?

- На данный момент специалисты заняты ремонтом травяного покрытия. Они заявляют, что до предстоящего 27 сентября первого домашнего матча с "Ромой" травяное покрытие будет в идеальном состоянии. К процессу мы также привлекли занимающегося уходом за газоном Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова Фила Шарплеса. Не стоит подходить к вопросу исключительно с точки зрения матча "Карабаха". Это означает представление нашего государства, Азербайджана в Европе. "Карабах" является одним из 32-х клубов, выступающих в Лиге чемпионов. Рядом с названием команды пишут "Азербайджан". Поэтому, АФФА, министерство молодежи и спорта и другие структуры готовы оказать нам поддержку, и оказывают ее.