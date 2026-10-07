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    Футболист "Сабаха" Северина признан автором лучшего гола августа

    Футбол
    • 07 октября, 2026
    • 18:04
    Футболист Сабаха Северина признан автором лучшего гола августа

    Игрок азербайджанского "Сабаха" Ксандер Северина награжден премией Премьер-лиги за лучший гол августа.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

    Награду "Гол месяца" ему вручил президент ПФЛ Эльхан Самедов.

    Северина подчеркнул, что пожертвует полученный денежный приз в фонд Sabah Football Academy Future Talents ("Будущие таланты футбольной академии "Сабаха").

    Ксандер Северина ФК Сабах Профессиональная футбольная лига Азербайджана (ПФЛ)
    "Sabah"ın futbolçusu Ksander Severina "Ayın qolu" mükafatına layiq görülüb
    Sabah's Severina named author of August's best goal
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