Футболист "Сабаха" Северина признан автором лучшего гола августа
Футбол
- 07 октября, 2026
- 18:04
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Игрок азербайджанского "Сабаха" Ксандер Северина награжден премией Премьер-лиги за лучший гол августа.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).
Награду "Гол месяца" ему вручил президент ПФЛ Эльхан Самедов.
Северина подчеркнул, что пожертвует полученный денежный приз в фонд Sabah Football Academy Future Talents ("Будущие таланты футбольной академии "Сабаха").
"Sabah"ın futbolçusu Ksander Severina "Ayın qolu" mükafatına layiq görülüb
Sabah's Severina named author of August's best goal
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