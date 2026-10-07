"Sabah"ın futbolçusu Ksander Severina "Ayın qolu" mükafatına layiq görülüb
Futbol
- 07 oktyabr, 2026
- 17:18
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Misli Premyer Liqasında "Ayın qolu" layihəsi çərçivəsində "Sabah" futbol klubunun üzvü Ksander Severina mükafatlandırılıb.
Bu barədə "Report"a Peşəkar Futbol Liqasının (PFL) mətbuat xidmətindən bildirilib.
Avqust ayının ən yaxşı qolunun müəllifinə mükafatı qurumun inzibati binasında PFL prezidenti Elxan Səmədov təqdim edib. Mükafatlandırmadan sonra təəssüratlarını bölüşən K.Severina "Ayın qolu" layihəsində qalib seçilməsindən məmnunluğunu ifadə edib.
Futbolçu qazandığı pul mükafatını "Sabah Futbol Akademiyası Gələcəyin İstedadları" fonduna təqdim edəcəyini vurğulayıb.
Футболист "Сабаха" Северина признан автором лучшего гола августа
Sabah's Severina named author of August's best goal
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