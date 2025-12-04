Футболист "Имишли Беледийеспор" дисквалифицирован на 14 матчей

Футболист команды "Имишли Беледийеспор", выступающей в Региональной лиге АФФА, Аллахверди Фарзалиев дисквалифицирован на 14 матчей.

Как сообщает Report, решение принято дисциплинарным комитетом Ассоциации футбольных федераций Азербайджана.

Игрок получил красную карточку на 77-й минуте матча против "Агсу", после чего сначала толкнул арбитра, а затем нанес удар ногой. В результате встреча была остановлена, а "Имишли Беледийеспор" засчитано техническое поражение (0:3).