    Футболист "Имишли Беледийеспор" дисквалифицирован на 14 матчей

    Футбол
    • 04 декабря, 2025
    • 13:57
    Футболист команды "Имишли Беледийеспор", выступающей в Региональной лиге АФФА, Аллахверди Фарзалиев дисквалифицирован на 14 матчей.

    Как сообщает Report, решение принято дисциплинарным комитетом Ассоциации футбольных федераций Азербайджана.

    Игрок получил красную карточку на 77-й минуте матча против "Агсу", после чего сначала толкнул арбитра, а затем нанес удар ногой. В результате встреча была остановлена, а "Имишли Беледийеспор" засчитано техническое поражение (0:3).

    Лента новостей