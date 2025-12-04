İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İmişli təmsilçisinin futbolçusu hakimi vurduğu üçün 14 oyunluq diskvalifikasiya edilib

    Futbol
    • 04 dekabr, 2025
    • 13:36
    İmişli təmsilçisinin futbolçusu hakimi vurduğu üçün 14 oyunluq diskvalifikasiya edilib

    AFFA Region Liqasında çıxış edən "İmişli Bələdiyyəspor" komandasının futbolçusu Allahverdi Fərzəliyev 14 oyunluq cəza alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsi qərar çıxarıb.

    Oyunçu "Ağsu" ilə matçın 77-ci dəqiqəsində qırmızı vərəqə aldıqdan sonra hakimi itələyib, sonra ayaqla zərbə endirib.

    Bu səbəbdən qarşılaşma yarımçıq dayandırılıb və "İmişli Bələdiyyəspor"a 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilib.

    İmişli Bələdiyyəspor Allahverdi Fərzəliyev AFFA İntizam Komitəsi texniki məğlubiyyət

