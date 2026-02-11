Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Имишлинском районе задержаны двое с 15 кг опиума и марихуаны

    Происшествия
    • 11 февраля, 2026
    • 11:26
    В Имишлинском районе задержаны двое с 15 кг опиума и марихуаны

    В Имишлинском районе Азербайджана полиция задержала двух человек, причастных к организации незаконного оборота наркотиков.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел, задержанными оказались Эльвин Мустафаев и его знакомая Н. Исаханова. У задержанных было изъято 15 кг наркотических веществ - опиума и марихуаны.

    Мустафаев и Исаханова сообщили, что были завербованы в качестве наркокурьеров гражданином Ирана, личность которого устанавливается следствием. По их словам, знакомство с вербовщиком произошло через социальные сети.

    По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных лиц избрана мера пресечения в виде ареста.

    Имишли наркотики опиум марихуана наркокурьеры МВД Азербайджана Иран
    İmişlidə 15 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb
    Ты - Король

    Последние новости

    12:10

    Салар Имамалиев: Новый центр акселерации усилит инновационную экосистему

    ИКТ
    12:05

    Зампред кабмина: Выборы президента Кыргызстана должны пройти в январе 2027 года

    В регионе
    12:03

    Азербайджан ведет переговоры с 18 странами о внедрении цифровых госрешений

    ИКТ
    11:58

    Турция намерена расширить ИКТ-сектор через проекты с Азербайджаном

    ИКТ
    11:54

    AYNA объявило победителей конкурсов по ряду автобусных маршрутов

    Инфраструктура
    11:52

    Азербайджан и Турция подписали меморандум о сотрудничестве в сфере инноваций и технологий

    ИКТ
    11:44

    У побережья Хабаровского края РФ произошло землетрясение магнитудой 6

    В регионе
    11:41

    В Армении уклонистам от армии предлагается 5 вариантов избежать уголовной ответственности

    В регионе
    11:40

    В Джалилабаде ликвидирован канал поставки наркотиков в Баку

    Происшествия
    Лента новостей