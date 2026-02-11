В Имишлинском районе задержаны двое с 15 кг опиума и марихуаны
- 11 февраля, 2026
- 11:26
В Имишлинском районе Азербайджана полиция задержала двух человек, причастных к организации незаконного оборота наркотиков.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел, задержанными оказались Эльвин Мустафаев и его знакомая Н. Исаханова. У задержанных было изъято 15 кг наркотических веществ - опиума и марихуаны.
Мустафаев и Исаханова сообщили, что были завербованы в качестве наркокурьеров гражданином Ирана, личность которого устанавливается следствием. По их словам, знакомство с вербовщиком произошло через социальные сети.
По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных лиц избрана мера пресечения в виде ареста.
