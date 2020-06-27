Футболист французского клуба заразился коронавирусом

Один из футболистов французского "Дижона" заболел коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Имя заболевшего игрока не называется.

"Результаты медицинских тестов среди футболистов выявили активный и бессимптомный случай заражения коронавирусом. Состояние здоровья игрока не представляет угрозы его жизни. В соответствии с действующими медицинскими протоколами, игрок пройдет карантин дома.

Чтобы сохранить здоровье футболистов, персонала и всех своих сотрудников, футбольный клуб "Дижон" будет и далее неукоснительно соблюдать правила, установленные правительством Франции", - говорится в заявлении клуба.

Сезон французского чемпионата был завершён досрочно. Победителем I Лиги был признан "ПСЖ", "Дижон" занял 16-е место.