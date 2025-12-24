Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Футболист "Атлетико" заключил соглашение с другим клубом Ла Лиги

    Футбол
    • 24 декабря, 2025
    • 20:34
    Футболист Атлетико заключил соглашение с другим клубом Ла Лиги

    Испанская "Осасуна" подписал контракт с футболистом "Атлетико Мадрид" Хави Галаном.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба памплонского клуба.

    Отмечается, что левый защитник выступал за "Атлетико" с 2023 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей, отметившись одной результативной передачей.

    Ла Лига ФК "Атлетико" хави галан футбол
