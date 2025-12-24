İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu

    "Atletiko"nun futbolçusu digər La Liqa klubu ilə anlaşıb

    Futbol
    • 24 dekabr, 2025
    • 19:55
    Atletikonun futbolçusu digər La Liqa klubu ilə anlaşıb

    İspaniyanın "Osasuna" komandası digər La Liqa təmsilçisi "Atletiko"nun futbolçusu Xavi Qalanı transfer edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Osasuna"nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Qeyd edək ki, sol cinah müdafiəçisi 2023-cü ildən "Atletiko"da çıxış edirdi. O, cari mövsüm 10 oyunda 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    Futbol La Liqa transfer Xavi Qalan

    Son xəbərlər

    20:08

    Ali Məclis Naxçıvanın gələnilki büdcəsini son oxunuşda qəbul edib

    Daxili siyasət
    19:55

    "Atletiko"nun futbolçusu digər La Liqa klubu ilə anlaşıb

    Futbol
    19:37
    Foto

    Leyla Əliyeva Mərkəzi Nəbatat bağında uşaqlar üçün təşkil olunan tədbirdə iştirak edib

    Daxili siyasət
    19:26

    Azərbaycan Prezidenti: Ukrayna, Moldova, Gürcüstan ərazilərində separatçı yuvalar var

    Daxili siyasət
    19:26

    Sultan Raev Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

    Xarici siyasət
    19:23

    "MJ Financial Services" BOKT-un səhmləri üzrə hərracın tarixi açıqlanıb

    Maliyyə
    19:22

    Kamboca və Tailand münaqişənin həlli üzrə danışıqlara başlayıblar

    Digər ölkələr
    19:18

    İlham Əliyev: Əfsuslar olsun ki, düşmənlərimiz dostlarımızdan bir neçə dəfə çox olub

    Daxili siyasət
    19:11

    Prezident: Vaxtilə "Qarabağ Ermənistandır və nöqtə" deyənlər "Qarabağ Azərbaycandır!" deməyə məcbur oldular

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti