"Atletiko"nun futbolçusu digər La Liqa klubu ilə anlaşıb
Futbol
- 24 dekabr, 2025
- 19:55
İspaniyanın "Osasuna" komandası digər La Liqa təmsilçisi "Atletiko"nun futbolçusu Xavi Qalanı transfer edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Osasuna"nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Qeyd edək ki, sol cinah müdafiəçisi 2023-cü ildən "Atletiko"da çıxış edirdi. O, cari mövsüm 10 oyunda 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
Son xəbərlər
20:08
Ali Məclis Naxçıvanın gələnilki büdcəsini son oxunuşda qəbul edibDaxili siyasət
19:55
"Atletiko"nun futbolçusu digər La Liqa klubu ilə anlaşıbFutbol
19:37
Foto
Leyla Əliyeva Mərkəzi Nəbatat bağında uşaqlar üçün təşkil olunan tədbirdə iştirak edibDaxili siyasət
19:26
Azərbaycan Prezidenti: Ukrayna, Moldova, Gürcüstan ərazilərində separatçı yuvalar varDaxili siyasət
19:26
Sultan Raev Prezident İlham Əliyevi təbrik edibXarici siyasət
19:23
"MJ Financial Services" BOKT-un səhmləri üzrə hərracın tarixi açıqlanıbMaliyyə
19:22
Kamboca və Tailand münaqişənin həlli üzrə danışıqlara başlayıblarDigər ölkələr
19:18
İlham Əliyev: Əfsuslar olsun ki, düşmənlərimiz dostlarımızdan bir neçə dəfə çox olubDaxili siyasət
19:11