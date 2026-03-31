ФИФА выразила благодарность АФФА
Футбол
- 31 марта, 2026
- 02:04
ФИФА поблагодарила АФФА за проведение международного турнира FIFA Series – 2026 на высоком уровне.
Как сообщает Report со ссылкой на национальную ассоциацию, представитель высшего футбольного органа вручил памятный подарок генеральному секретарю АФФА Джахангиру Фараджуллаеву.
Д. Фараджуллаев выразил признательность за оказанное внимание и заявил, что надеется на успешное продолжение сотрудничества в будущем.
Отметим, что сборная Азербайджана стала победителем турнира FIFA Series – 2026.
01:45
США надеются подписать соглашение с Ираном до 6 апреляДругие страны
01:41
Госдолг РФ по итогам 2025 года достиг $431,8 млрдВ регионе
01:13
СМИ: Абдалла II отказался от встречи с НетаньяхуДругие страны
00:53
ООН: Транзит судов через Ормузский пролив сократился на 95%В регионе
00:28
Расходы ЕС на топливо выросли на €13 млрдЭнергетика
00:11
Фидан и Арагчи обсудили последствия ударов США и Израиля по ИрануВ регионе
00:01
Со дня геноцида азербайджанцев прошло 108 летВнутренняя политика
23:47