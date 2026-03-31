FIFA AFFA-ya təşəkkür edib
Futbol
- 31 mart, 2026
- 01:24
"FIFA Series – 2026" beynəlxalq turnirinə yüksək səviyyəli ev sahibliyi etdiyinə görə FIFA AFFA-ya təşəkkürünü bildirib.
"Report" milli assosiasiyaya istinadən xəbər verir ki, ali futbol qurumunun nümayəndəsi AFFA-nın baş katibi Cahangir Fərəcullayevə xatirə hədiyyəsi təqdim edib.
C. Fərəcullayev göstərilən diqqətə görə minnətdarlığını ifadə edib və gələcəkdə əməkdaşlığın uğurla davam etdiriləcəyinə inandığını bildirib.
Qeyd edək ki, Azərbaycan milli komandası "FIFA Series – 2026" turnirinin qalibi olub.
